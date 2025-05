Governo do Acre destina R$ 58 milhões para revitalização de ramais em todo o estado

O governo do Acre anunciou um investimento de R$ 58,5 milhões para a recuperação e melhoramento de estradas vicinais em diversos municípios, por meio da Concorrência Eletrônica nº 050/2025, registrada no sistema ComprasGov sob o número 90050/2025. A licitação foi publicada nesta quinta-feira, 23, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), e está dividida em 14 lotes.

O maior volume de recursos, R$ 15,02 milhões, será destinado ao ramal Jarinal (AC-90), seguido por outros trechos como os ramais 10, 11, Darcy e Tico (R$ 6,35 milhões), e os ramais Caracas e 02 (R$ 5,57 milhões). Entre os menores valores estão os ramais Batoque (R$ 589 mil) e Ferdico (R$ 645 mil). A iniciativa busca melhorar o acesso às comunidades rurais, garantir trafegabilidade e facilitar o escoamento da produção agrícola.

De acordo com o governador Gladson Cameli, as obras integram a Operação Verão e têm como foco não apenas a infraestrutura, mas o fortalecimento da economia local e a valorização das famílias que dependem das estradas para o transporte de produtos e deslocamento. “É um trabalho conjunto para levar dignidade à população rural”, destacou.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, reforçou que a ação demonstra o compromisso do governo com as regiões mais isoladas, especialmente no Juruá. A liberação dos recursos contou com articulação política do deputado federal Zezinho Barbary, além do apoio de senadores, deputados, prefeitos e vereadores, que atuaram para transformar as demandas da população em obras concretas.