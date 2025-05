Governo do Acre promove 1º Encontro de Vereadores para fortalecer atuação parlamentar

O Governo do Acre realiza, no dia 5 de junho, o 1º Encontro de Vereadores do Estado, reunindo, pela primeira vez, os 241 parlamentares dos 22 municípios acreanos. O evento ocorrerá no Afa Jardim, em Rio Branco, sob organização da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

A iniciativa visa capacitar e fortalecer o papel dos vereadores como representantes diretos da população, oferecendo um dia de formação com palestras e debates sobre temas estratégicos. O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis também participarão do encontro.

Entre os palestrantes estão especialistas como a consultora legislativa Mônica Lopes, que abordará “O poder do mandato de um vereador”, e a educadora Gabriela Lima, com a palestra “Oratória política: técnicas básicas para falar bem em público”.

Também participarão autoridades estaduais, como a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, e o secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão.

O secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, idealizador do encontro, explica que o objetivo é despertar nos vereadores a consciência do verdadeiro poder que possuem como representantes da sociedade.

“Vivemos em um país municipalista, onde as principais demandas estão nos municípios. Nosso propósito é oferecer ferramentas para que eles façam mandatos mais eficazes”, afirma.

Para mobilizar os participantes, a Segov realizou reuniões virtuais com vereadores de cidades de difícil acesso, como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Jordão e Santa Rosa.

Segundo Márcio Pereira, a proposta é fortalecer a relação institucional entre o governo e o legislativo municipal, independentemente de partidos. “Queremos vereadores mais preparados, pois isso significa um serviço público de maior qualidade para a população”, destacou.

As palestras abordarão desde o desenvolvimento regional e fiscalização dos recursos públicos até a importância da comunicação no mandato parlamentar.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site oficial da Segov.