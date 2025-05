Governo do Acre revitaliza Avenida Sabiá e fortalece acesso ao Distrito Industrial de Rio Branco

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), concluiu na sexta-feira, 30, os serviços de revitalização da Avenida Sabiá, em Rio Branco. A intervenção contemplou 7 quilômetros de extensão, entre o Bloco C, no Distrito Industrial, e a entrada do bairro Universitário.

A obra foi executada com recursos próprios do Estado, por determinação do governador Gladson Camelí, e envolveu a recuperação do pavimento com aplicação de remendo profundo, garantindo maior durabilidade à via.

Além da recuperação asfáltica, o trabalho incluiu a sinalização das faixas e a implantação de nova placa de orientação, contribuindo para reforçar a segurança viária.

“As melhorias na Avenida Sabiá foram pensadas para facilitar a vida de quem trabalha, estuda ou circula por essa região tão importante da cidade. Seguimos com responsabilidade e compromisso para melhorar a infraestrutura urbana e cuidar das pessoas”, destacou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

A Avenida Sabiá é um dos principais acessos da capital e do Distrito Industrial, e a revitalização oferece melhores condições de tráfego para os motoristas que utilizam a via diariamente. O Deracre segue atuando em diversas frentes para fortalecer a mobilidade urbana no estado.