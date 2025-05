Governo e oposição concordam em um ponto sobre a CPI do INSS

Integrantes do governo Lula e lideranças da oposição concordam em ao menos um ponto sobre a CPI mista para investigar as fraudes no INSS que deve ser criada em breve no Congresso Nacional.

Tanto auxiliares do presidente Lula quanto parlamentares bolsonaristas admitem que será difícil a comissão descobrir fatos novos em relação ao escândalo de descontos indevidos do INSS.

Isso porque, lembram, as principais fontes de informações da CPI serão a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU), órgãos cujos comandos são indicados pelo próprio governo.

“A CPI não vai descobrir nada que o governo já não saiba pela PF ou pela CGU”, avaliou à coluna um alto integrante do Ministério da Previdência Social.

Nesse cenário, a avaliação é de que a comissão acabará funcionando mais como palco político, sobretudo para a oposição tentar desgastar o governo Lula, sem resultados concretos de investigação.

Para a oposição, esse potencial de desgaste político do governo é importante, sobretudo pela proximidade com as eleições de 2026, quando o presidente Lula pretende concorrer à reeleição.

Ciente da estratégia da oposição, o governo vem articulando para ter aliados na presidência e na relatoria da CPI, além de maioria entre os integrantes da comissão parlamentar de inquérito.