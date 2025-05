Governo lança campanha Ação do Agasalho e arrecada mais de mil peças para doação no Acre

Em razão das baixas temperaturas que atingem o estado desde a noite de quarta-feira (28), o Governo do Acre deu início a campanha Ação do Agasalho, promovida por meio do programa Juntos pelo Acre e que tem como objetivo mobilizar a população para arrecadar agasalhos, cobertores, roupas de cama e outros itens que possam proteger famílias em situação de vulnerabilidade durante o período de frio.

Mais de mil peças já foram arrecadadas e a entrega dos donativos às entidades será realizada nesta quinta-feira, 29. A triagem e a distribuição das doações são coordenadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com as demais secretarias estaduais. Os itens serão destinados a entidades conveniadas, abrigos, educandários e à Casa do Imigrante, entre outros.

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, que também é titular da SEASDH, destacou a importância da campanha e convidou a população a participar.

“Vamos doar aquela peça praticamente nova que você não usa mais. Pode ser um cobertor, uma roupa de cama. O que move a Ação do Agasalho é a capacidade das pessoas se organizarem em torno de um ato de solidariedade. Podemos dobrar ou triplicar essa arrecadação. Conto com todos, inclusive com os servidores. Esse sentimento faz a diferença”, afirmou.

Quem quiser contribuir pode realizar as doações diretamente na sede da SEASDH, localizada na Avenida Nações Unidas, nº 2.731, bairro Estação Experimental, em Rio Branco. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h.