Governo Lula libera R$ 35 milhões para restaurar rodovias estaduais e ramais no Acre

O Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) garantiu, nesta quarta-feira (28), a liberação de R$ 35 milhões ao Governo do Acre. Montante que será investido em obras de pavimentação, recuperação de rodovias, saneamento básico e compra de máquinas para fortalecer a produção rural.

A maior parte dos recursos, R$ 29,5 milhões, foi destinada à área de infraestrutura, por meio de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar. Com esse valor, o estado realizará a restauração de rodovias estaduais, como a AC-10, AC-40, AC-90, AC-445 e AC-475. Além disso, está prevista a pavimentação de 10,6 quilômetros do Ramal dos Paulistas, localizado na Vila do V, em Porto Acre.

No município de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), será dada continuidade às obras na rodovia AC-405. O trecho de 10,3 quilômetros, entre o aeroporto local e o entroncamento com a AC-407, passará por restauração completa, incluindo novo pavimento, ciclofaixa, acostamento e elevação de parte da pista.

Para o setor agrícola, foram assegurados R$ 4,2 milhões, resultado de emenda da ex-senadora e atual vice-governadora Mailza Assis. A verba será utilizada na aquisição de máquinas e equipamentos destinados a programas de mecanização agrícola e construção de açudes, visando fortalecer a produção no campo.

Também foram liberados R$ 1,2 milhão, por meio de emenda da ex-deputada federal Vanda Milani, para a construção de sistemas de abastecimento de água nos municípios de Capixaba e Senador Guiomard, ampliando o acesso à água potável para a população local.