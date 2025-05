Governo paga mais de R$ 3 milhões do Prêmio VDP para quase 2 mil servidores da segurança

O Governo do Estado do Acre realiza nesta quarta-feira (28) o pagamento do Prêmio Anual de Valorização do Desenvolvimento Profissional (VDP). Ao todo, 1.884 servidores públicos serão beneficiados, com um investimento superior a R$ 3,3 milhões.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) receberá a maior parte do recurso: R$ 2,25 milhões, destinados a 1.258 servidores. Já o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) contará com R$ 1,12 milhão, que será distribuído entre 626 militares.

O VDP é uma política pública que reconhece o desempenho e a dedicação dos servidores ao longo do ano anterior, funcionando como um instrumento de valorização profissional. A iniciativa é coordenada pelas secretarias de Estado de Administração (Sead) e da Fazenda (Sefaz).

Segundo o governo, o prêmio reforça o compromisso com a valorização de profissionais que atuam na segurança pública e em áreas estratégicas da gestão estadual.