Governo pode adiar reajustes para servidores após continuar acima do limite de gastos

O Governo do Acre gastou 46,99% da Receita Corrente Líquida com a folha de pagamento entre março de 2024 e abril de 2025, ultrapassando o limite prudencial de 46,55% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O dado, divulgado no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), indica dificuldades em conter despesas com pessoal. Com isso, o Estado poderá adiar reajustes salariais e outras medidas administrativas, caso a arrecadação não melhore.

O Acre gastou R$ 4,8 bilhões com pessoal, o que representa 46,99% da Receita Corrente Líquida de R$ 10,2 bilhões, superando também o limite de alerta de 44,10%. Apesar do teto ser 49%, ultrapassar o limite prudencial impede o governo de conceder reajustes, contratar novos servidores ou criar cargos.

Diante do excesso de gastos com pessoal, o governo do Acre só deve avaliar possíveis reajustes salariais a partir do segundo semestre de 2025, dependendo da arrecadação e do equilíbrio fiscal. O dado consta no Relatório Resumido da Execução Orçamentária, divulgado a cada quatro meses conforme a LRF.