Governo publica decreto de vacância do cargo de Jairo Carioca após falecimento de jornalista

O governador do Acre, Gladson Camelí, publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (26) o Decreto nº 10.551-P, que declara a vacância do cargo em comissão ocupado pelo servidor Jairo da Silva Carioca. O Jornalista faleceu no último dia 19 de maio, durante viagem de trabalho ao Rio de Janeiro.

Jornalista com longa trajetória na comunicação acreana, Jairo Carioca, de 52 anos, foi encontrado morto em um hotel no centro do Rio de Janeiro, onde participava de um evento da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Ele integrava a comitiva do Acre, composta também pelo secretário Assur Mesquita e pelo deputado estadual Luiz Gonzaga. As informações preliminares indicam que Jairo sofreu um infarto. O comunicador completaria 53 anos no dia 25 de maio.

O corpo de Jairo Carioca foi velado na madrugada da última sexta-feira (23), no Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (Ciclu), em Rio Branco, e sepultado no Cemitério do Bairro Alto Santo, em meio a homenagens de familiares, amigos e colegas de profissão.

O ato oficial cumpre determinação legal prevista na Constituição do Estado e na Lei Complementar nº 39/1993, e determina a vacância do cargo de chefia, referência CAS-6, ocupado por Jairo. O decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 19 de maio, data do falecimento do servidor.