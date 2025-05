Governo Trump encerra programa crucial para busca de vacina contra o HIV

O governo Trump desferiu um duro golpe na pesquisa por vacinas contra o HIV, encerrando um programa de US$ 258 milhões cujo trabalho era fundamental na busca por uma vacina. Autoridades da divisão de HIV dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH, na sigla em inglês) comunicaram a decisão nesta sexta-feira aos dois líderes do programa, da Universidade Duke e do Instituto de Pesquisa Scripps.

Ambas as equipes colaboravam com inúmeros outros parceiros de pesquisa. O trabalho tinha aplicações amplas em uma variedade de tratamentos para outras doenças, desde medicamentos contra a Covid até antídotos contra veneno de cobra e terapias para doenças autoimunes.

— Os consórcios de desenvolvimento de vacinas e imunologia para HIV/AIDS foram revisados pela liderança do NIH, que não apoia sua continuidade — disse um alto funcionário da agência que não estava autorizado a falar sobre o assunto e pediu anonimato.

— O NIH espera mudar o foco para o uso de abordagens atualmente disponíveis para eliminar o HIV/AIDS — disse o funcionário.

A eliminação do programa é o mais recente de uma série de cortes em iniciativas relacionadas ao HIV, especialmente na prevenção da doença. Separadamente, o NIH também suspendeu o financiamento para um ensaio clínico de uma vacina contra o HIV desenvolvida pela Moderna.

— Acho extremamente decepcionante que, neste momento crítico, o financiamento de programas altamente bem-sucedidos de pesquisa de vacinas contra o HIV esteja sendo retirado — disse Dennis Burton, imunologista que liderava o programa no Scripps.

Especialistas em saúde pública afirmam que os cortes vão comprometer o progresso duramente conquistado contra o HIV nas últimas décadas. Nesta semana, o governo também reteve verbas que seriam destinadas a estados e territórios para ações de prevenção ao HIV.

No Texas, o Departamento Estadual de Serviços de Saúde pediu aos beneficiários que suspendessem todas as atividades — até novo aviso. No condado de Mecklenberg, na Carolina do Norte, o departamento de saúde já teve que demitir 10 funcionários. Diversos países africanos já relataram sérias interrupções em seus esforços para conter a epidemia.

— É simplesmente inconcebível o quão míope essa decisão é — disse Mitchell Warren, diretor executivo da organização de prevenção ao HIV AVAC.

O número de novas infecções por HIV vinha diminuindo de forma constante desde 2010. Ainda assim, em 2023, a Organização Mundial da Saúde relatou 1,3 milhão de novos casos, incluindo cerca de 120 mil crianças.