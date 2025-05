Gracyanne Barbosa diz que já pegou homem casado e revela “trisal”

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao afirmar que já se relacionou com um homem casado. A revelação aconteceu durante um show de stand-up do humorista Raphael Ghanem realizado no Rio de Janeiro. A ex-mulher do pagodeiro Belo disse, ainda, que também já teve uma experiência a três.

Gracyanne participou do show de Raphael Ghanem realizado no domingo da semana passada (18/5), na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca. O momento, porém, repercutiu nesta segunda-feira (26/5), após um corte da apresentação ser publicado no perfil do humorista.

Durante o show, o comediante questionou quem das convidadas que estavam no palco já tinham se relacionado com um homem casado. “Um passo à frente quem já pegou homem casado”, brincou o humorista. Ele foi pego de surpresa ao ver que Gracyanne fez o movimento solicitado.

Curioso, ele quis saber mais detalhes do ocorrido. “Peraí, Gracyanne, quando tu descobriu tu não pegou mais?”, perguntou Ghanem. A musa fitness, no entanto, surpreendeu com a resposta e disse que viveu um “trisal”, relacionando-se também com a esposa do homem: “Peguei junto com a mulher”, rebateu a ex-mulher de Belo.

Ainda durante a apresentação, Gracyanne Barbosa seguiu dando detalhes íntimos da sua vida sexual. “Tem um xingamento que tu gosta que quando o cara fala tu diz arrepiei tudo?”, questionou o humorista. “Ah, você é minha puta né?”, respondeu a ex-participante do BBB25.

“Macumba”

Na semana passada, Juliano Carvalho, que disse já ter feito parte da equipe de Gracyanne Barbosa no passado, detonou a influencer fitness no Instagram. Além de afirmar que teve a vida e o psicológico afetados pela ex-BBB, o rapaz alegou que ela fez “macumba” para voltar com Belo.

“Vagabunda fazendo ‘macumba’ para ter o bofe de volta, porque eu participei de tudo”, afirmou pelos Stories. “Esquece, ele não vai voltar para você. Vai atrás dos seus personais. Você não é leal nem a você mesmo”, completou.