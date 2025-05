Gramado Summit 2025: o que esperar além da programação oficial

Networking, troca de experiências e conexões. Essas são algumas das oportunidades que a Gramado Summit 2025 oferecerá além das palestras.

Leia também

Essa diversidade cria um ambiente propício para estabelecer parcerias estratégicas e expandir a rede de contatos. A feira de negócios, os estandes interativos e os espaços dedicados a negócios são ideais para fomentar conexões valiosas.

E se existe um diferencial que a Gramado Summit proporciona, ele está nos encontros informais. Os bastidores do evento fervilham com trocas espontâneas entre empreendedores, investidores, executivos e profissionais criativos. Nos corredores, cafés e lounges nascem parcerias, ideias disruptivas.

Além disso, o evento não termina quando o último painel do dia acaba — ele continua em eventos noturnos pensados para aproximar ainda mais as pessoas.

Mais do que anotar insights de grandes nomes do mercado, quem vai à Gramado Summit volta com algo que não se mede: visão ampliada de futuro, repertório renovado e uma rede de contatos potente. A vivência como um todo — das conversas rápidas às grandes discussões — tem impacto real em quem participa.

“Uma forma que encontramos de entregar um conteúdo de qualidade para um número reduzido de pessoas foi por meio de mentorias, em que grupos de pessoas fazem aquisição de ingresso diferenciado, e tem acesso a quase que uma programação paralela à Gramado Summit. Ao mesmo tempo, propomos estandes com pessoas brilhantes que apresentam conteúdos mais densos”. Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit

Gramado Summit 2025

Quando: entre 4 e 6 de junho

Onde: Rua Henrique Belotto, Vila Jardim, em Gramado (RS)

Adquira seu ingresso