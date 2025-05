gramado-summit-mergulha-mais-uma-vez-no-universo-geek

Com o objetivo de pensar em um ecossistema de inovação completo, a Gramado Summit 2025 promove, pelo segundo ano consecutivo, a Arena Geek. O espaço exclusivo reunirá dezenas de nomes do universo nerd em uma verdadeira imersão que ocorre de 4 a 6 de junho no Serra Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Reconhecido como uma das maiores potências do entretenimento, o multiverso geek atrai um público apaixonado e fiel. Por isso, de olho nesse universo, a Arena Geek da conferência contará com mais de 40 atrações ao longo dos três dias de evento.

“A indústria dos games é maior do que a indústria da música e do cinema, juntas. Começou a fazer muito sentido levar esse segmento para a Gramado Summit. Acabei conhecendo um cara incrível, que é o Rodrigo Selback, e as ideias se encontraram. É um universo novo, uma indústria muito forte, que, ao mesmo tempo, permite que a gente amplie o nosso público no festival.” Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit

A curadoria da Arena Geek fica por conta de Rodrigo Selback, apresentador do programa Games e Profissões, da Ubisoft TV, e professor do curso de extensão em eSports da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Gamer apaixonado e entusiasta do setor, Selback destaca o impacto e a relevância crescente desse mercado.

“O universo geek é um dos setores mais dinâmicos e promissores da atualidade. Não é apenas sobre entretenimento, mas sobre inovação, criatividade, negócios e, principalmente, paixão. A Arena Geek foi criada para destacar esse potencial e conectar talentos, marcas e empreendedores”, explica Selback.

O curador do espaço convidou uma série de nomes prestigiados para marcar presença na Arena Geek. Entre estes estão Diego Martinez, gerente geral da Riot Games Brasil, escritório da empresa norte-americana criadora do League of Legends; Ana Muniz, narradora do cenário de games brasileiros e uma das maiores vozes dos eSports; Zé Renacho sucesso nas redes sociais com vídeos descontraídos sobre jogos; e a coreana Hui Jin Park, estrategista de inovação que discute como as culturas asiáticas estão moldando o entretenimento global.

Para Selback, a edição deste ano será diversificada e dedicada a mostrar o impacto da tecnologia e da inovação na cultura pop. Por isso, mais do que atrair um público nerd, o festival de inovação quer apresentar o universo geek a empreendedores e investidores.

“Teremos um conteúdo diversificado que abrange games, streaming, quadrinhos, painéis oficiais de franquias famosas da cultura pop e suas interseções com inovação e tecnologia”, garante. “Os participantes da Gramado Summit podem esperar debates sobre o futuro do entretenimento digital, o impacto da Inteligência Artificial nos games, oportunidades no mercado de colecionáveis e muito mais.”

Gramado Summit

Quando: entre 4 e 6 de junho

Onde: Rua Henrique Belotto, Vila Jardim, em Gramado (RS)

Adquira seu ingresso