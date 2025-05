Gramado Summit: ponto de encontro para quem busca inspiração

Em um cenário em constante transformação, onde inovação, tecnologia e propósito guiam decisões e negócios, os eventos de empreendedorismo se tornaram mais do que espaços de aprendizado: são pontos de convergência para quem quer criar, crescer e impactar.

Um evento de empreendedorismo reúne mentes inquietas — empreendedores, investidores, estudantes, executivos e agentes públicos — em busca de conexões reais, ideias aplicáveis e soluções para os desafios do presente e do futuro. É ali que nascem parcerias, se validam projetos e se desafiam zonas de conforto.

Mais do que ouvir histórias de sucesso, esses encontros oferecem ambientes de troca, prática e provocação, em que o erro é visto como aprendizado e a experimentação é parte do caminho. Participar é estar dentro do movimento que molda a nova economia e transforma intenção em ação.

Nessa perspectiva, a Gramado Summit 2025, que ocorrerá de 4 a 6 de junho no Serra Park, em Gramado (RS), consolida-se como o maior evento de inovação e empreendedorismo da América Latina.

Com a expectativa de mais de 20 mil pessoas, 300 palestrantes e 600 expositores, o evento se posiciona como um verdadeiro ecossistema de possibilidades, reunindo líderes, empreendedores e visionários para discutir e moldar o futuro.

Esta edição traz como destaque os palcos Convergente e Insurgente, espaços dedicados ao debate de ideias que moldarão e desafiam o futuro. O palco Convergente reunirá grandes marcas discutindo tendências atuais enquanto o Divergente oferece um espaço para perspectivas ousadas e inovadoras.

Essa é uma verdadeira jornada a considerar, pois a Gramado Summit é um evento muito novo. Quando começamos em 2017, reunimos cerca de 600 pessoas, majoritariamente do Rio Grande do Sul. Desse tempo até aqui, saímos desse número para 15 mil participantes. Agora esperamos receber 20 mil neste ano. O total de área que ocupamos na primeira edição do evento não chegou a 1.000 m² e, hoje, batemos 24 mil m². Marcus Rossi, CEO da Gramado Summit

Com uma programação diversificada, incluindo palestras, painéis, estandes interativos e espaços de networking, a Gramado Summit é o ponto de encontro para quem busca inspiração, conhecimento e conexões para transformar ideias em ações concretas.

Entre os palestrantes confirmados este ano, destacam-se:

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza

Rodrigo Faro, ator e apresentador

Cátia Damasceno, sexóloga, empresária e palestrante

Sergio Sampaio, vice-presidente de operações de O Boticário

Fábio Faccio, CEO das Lojas Renner

Arthur Paek, comunicador e influenciador digital

Diego Francisco, head de marketing da Farm Rio

Espaço de negócios

Durante o evento, ocorrerá um matchmaking que reunirá dezenas de empresas na Arena New Ventures.

Organizada no formato de rodadas de negócios, a iniciativa promovida pela Ventiur Smart Capital promete colocar até 45 investidores e corporações diante de 100 startups, que terão a oportunidade de apresentar negócios a empresas que estão dispostas a investir em soluções inovadoras.

Segundo Sandro Cortezia, CEO da Ventiur Smart Capital, a estrutura da Arena New Ventures está preparada para fazer até 450 reuniões de negócios. Ou seja, cada investidor ou corporação deve fazer, em média, 10 reuniões durante a Gramado Summit.

“O evento recebe grandes players do mercado e poder colocar nossa rede de investidores diante de tantas ideias inovadoras, em um ambiente tão propício a novos negócios é algo que nos brilha os olhos”, afirma.

Gramado Summit 2025

Quando: entre 4 e 6 de junho

Onde: Serra Park, na Rua Henrique Belotto, Vila Jardim, em Gramado (RS)

