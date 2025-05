Grande Rio: filha de líder do Manguebeat ironiza anúncio de Virginia

A Grande Rio e Virginia Fonseca estão sendo amplamente criticados na web após a influenciadora ser confirmada como rainha de bateria da escola de samba. Uma das críticas veio de Louise França, filho de Chico Science, líder do Mangue Beat, que será tema do enredo da agremiação para 2026.

Pouco depois do anúncio oficial, feito pelo Instagram, Louise publicou um story com a música Não Deixa o Samba Morrer, de Alcione. Na web, a situação foi vista como indireta da mulher para a Grande Rio e Virginia Fonseca.

O tema Mangue Beat, inclusive, foi um dos pontos que mais gerou críticas à escolha da escola de samba. O movimento que começou no início da década 1990 criticava as desigualdades sociais, pobreza, falta de oportunidades e dava voz aos jovens da periferia.

Web detona Virginia na Grande Rio: “Trocou CR7 por Luva de Pedreiro”

Virginia foi confirmada como Rainha de Bateria da Grande Rio

Virginia Fonseca

Virginia ao lado de Jayder Soares, presidente de honra da Grande Rio

Saiba reação de Paolla Oliveira com Virginia Fonseca na Grande Rio

A Acadêmicos da Grande Rio anunciou Virginia Fonseca como rainha de bateria para o Carnaval 2026. A influenciadora vai substituir Paolla Oliveira, que ficou no posto durante sete anos. A atriz, entretanto, ficou feliz com a nova contratação da agremiação. Quem revelou a informação foi David Brazil.

“Não sei se já teve essa pergunta: ‘E a Paolla?’. Antes de tudo, nós falamos com a Paolla, a gente mandou mensagem e a Paolla só falou: ‘Bom, amor, eu estou feliz, se a escola está feliz, se o Jayder está feliz, então vamos para cima! Eu vou estar lá junto, maravilhosa sempre, eu sou Grande Rio, meu coração é Grande Rio e a minha alma é Grande Rio’”, declarou, em entrevista ao Portal LeoDias.

O influenciador ainda comentou sobre a repercussão na internet e fez uma promessa. “Antes de concluir, David Brazil voltou a surpreender com uma promessa. “Se vocês estão achando aqui um vuco-vuco, aguardem na coroação a Paolla passando para ela a coroa. Vocês querem confusão? Vocês querem quebrar a internet? A internet vai ser estraçalhada”, completou.

Brazil aproveitou para mandar uma mensagem para quem não gostou da novidade e aproveitou para exaltar a força de Virginia na web. “Para quem está achando ruim, é bom que ela vai trazer essa juventude, um novo público para o samba, essa galera do TikTok. É uma inovação, é coisa boa e tem que girar”, disse.

Ele comentou que foi o responsável por fazer a ponte entre a escola e Virginia. “Eu fui o mensageiro das duas com o Jayder e com a diretoria. E aí eu falei: ‘Vocês querem Virgínia? Então, eu vou lá…’. Eu só falei, e ela meio com medinho, e eu: ‘Já dei o recado… Você tem que estar disposta, tem que estar preparada para hater, porque isso você sabe muito bem que tem um povo que só quer… entendeu?’”, pontuou.