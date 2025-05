Grávida? Ana Hickmann revela planos com Edu Guedes: ‘É o que mais queremos’

Ana Hickmann voltou aos holofotes neste sábado (25) ao surgir deslumbrante em um desfile de noivas no evento Casar.com 2025, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Mas o que chamou mesmo a atenção foi sua revelação sobre os próximos passos da vida com Edu Guedes.

Ao contrário do que muitos imaginaram, Ana fez questão de esclarecer os rumores sobre um casamento secreto com o apresentador. Em entrevista ao portal LeoDias, ela explicou: “A gente quis fazer uma coisa mais intimista. Meu noivo estava sabendo e essa era a parte importante, então não foi escondido“, contou.

Apesar da cerimônia civil já ter acontecido, Ana garantiu que uma comemoração em grande estilo ainda está por vir: “A gente quis fazer uma coisa mais intimista, nós dois mesmo, para oficializar a relação. Mas o casamento realmente vai ser do jeito que a gente merece, sem nada escondido, pelo contrário”, reforçou a apresentadora.

Durante o evento, Ana confessou que ainda não escolheu o vestido oficial para o grande dia. E parece que a tarefa não será fácil: “Eu ainda não escolhi. Tenho alguns desejos, mas hoje fiquei confusa da cabeça. Era um vestido mais lindo do que o outro. Que combina com fazenda, praia, noite, dia e com tudo. Muita dúvida, mas com certeza vai ser muito especial”, disse ela, empolgada.

Bebê a caminho?

A pergunta que não quer calar também foi respondida. Ana foi direta ao falar sobre uma possível gravidez: “Não, eu não estou esperando um neném ainda. Mas se Deus quiser, em breve eu conto. É uma coisa que a gente vem conversando devagarinho. Essa vontade a gente tem sim, ainda mais quando tem muito amor, é a coisa que a gente mais quer”, revelou.

Mesmo sem um novo bebê por enquanto, Ana falou com carinho da família que ela e Edu já construíram juntos: “Mas eu tenho um filho maravilhoso e o Edu tem uma filha incrível, uma menina maravilhosa, foi um presente que eu ganhei e é uma filha do coração mesmo. Então, se formos abençoados com mais um neném, vai ser maravilhoso. Mas se não acontecer, está tudo bem também”, concluiu.