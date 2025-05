Grávida morre com bebê após dias internada e grava áudio horas antes desabafando; OUÇA

A dona de casa Ana Cleide Cruz de Souza, de 39 anos, grávida de sete meses, morreu na madrugada desta terça-feira (20) na Maternidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, junto com sua bebê, uma menina. Ela estava internada desde a última quinta-feira (15), após sentir fortes dores e ter a bolsa amniótica rompida. Segundo a família, durante os cinco dias em que permaneceu internada, o parto não foi realizado, e a paciente faleceu dentro da unidade hospitalar.

Moradora de Mâncio Lima, Ana Cleide começou a passar mal ainda em casa e foi transferida para Cruzeiro do Sul após o rompimento da bolsa. Desde então, relatava em mensagens aos familiares que estava sofrendo e se sentindo ignorada pela equipe médica.

Em um dos áudios, enviados horas antes de morrer, Ana desabafa sobre a dor e a indignação com a forma como vinha sendo tratada:

“Estou tentando ser forte, mas a gente fala as coisas e eles nem ligam. Eles tratam a gente como não sei nem o quê. Desde quinta-feira eu sofrendo direto, isso é uma injustiça, pelo amor de Deus. Quem é que aguenta?”

Em outro áudio, visivelmente abatida, ela afirma estar com uma grave infecção e se mostra desesperada com a possibilidade de não resistir:

“Até amanhã mesmo eu não aguento, gente. Desde quinta-feira que eles sabem que a minha bolsa está estourada. […] Eu estou com uma infecção medonha. Como é que vão esperar até amanhã, diretora? Eu prefiro sair de casa e morrer sozinha em casa.”

A sobrinha da vítima, Andressa Cruz, que a acompanhava na maternidade, diz que implorou por atendimento, mas afirma que os alertas foram ignorados pela equipe médica.

“Ela morreu em cima da cama e eles diziam que estava tudo bem. Eu vi as unhas dela roxas, os pés roxos. Avisei o médico e ele respondeu que ela estava bem. Não estava. Eu sabia que não estava,” relatou, emocionada.

Nota da Maternidade

A direção da Maternidade de Cruzeiro do Sul, por meio da diretora Iglê Monte, emitiu uma nota lamentando a morte da paciente e afirmando que todos os protocolos foram seguidos.

“A paciente deu entrada na maternidade com ruptura prematura da bolsa e um quadro grave de infecção. Desde o primeiro atendimento, foram adotadas todas as medidas cabíveis para preservar a vida da mãe e do bebê. Devido ao alto risco de infecção, a equipe médica optou pela indução do parto normal, sendo a cesariana contraindicada. Reafirmamos que todos os cuidados foram prestados de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde”, diz o texto.

Histórico de sofrimento com o sistema de saúde

Não é a primeira vez que Ana Cleide enfrenta a dor da perda dentro de uma unidade hospitalar. Em julho de 2023, sua filha, a adolescente Adriangela de Souza, de apenas 12 anos, morreu após dar entrada no Hospital do Juruá com sintomas de febre, dor no corpo e baixa saturação, com suspeita de leptospirose.

A família afirma que a menina foi inicialmente atendida no Hospital Dr. Abel Pinheiro, em Mâncio Lima, onde teria recebido atendimento inadequado. Segundo relatos, Adriangela ficou em uma cadeira tomando soro por horas, teve piora no quadro e, após transferência para Cruzeiro do Sul, morreu com suspeita de lesão nos pulmões causada pela aplicação incorreta de oxigênio.

Na época, a direção do hospital em Mâncio Lima confirmou que a adolescente deu entrada com queixas clínicas graves e passou por estabilização e exames antes de ser transferida.