Grazi Massafera comemora 13 anos da filha com Cauã Reymond: “Vontade de parar o tempo”

Sofia, única filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, está completando 13 anos de idade nesta sexta-feira (23/5). A atriz usou as redes sociais para parabenizar a herdeira e ressaltou as qualidades da adolescente, que segundo ela conhece muitos bem os pais famosos.

“13 anos sendo o amor da minha vida todinha, a menina dos meus olhos, a inspiração para os meus dias, a minha mais especial companheira de viagens e de vida. Às vezes dá vontade de parar o tempo [risos] ele passa muito rápido!”, iniciou Grazi na publicação.

Sofia, que fará 13 anos em maio, é filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond

A atriz destacou que Sofia é uma apaixonada por pets: “Mas é tão bom te ver crescer! Minha menina geminiana, que ama falar sobre planetas, outras vidas submarinas, que se diverte quando faço dublagens dos pets (e que ama nossos pets com muita força também), que é dona das melhores críticas de atuação e de um repertório musical inspirador”, escreveu.

Além disso, Grazi expôs a conexão da adolescente com os pais: “Tímida, mas quando tem um karaokê por perto… canta! Isso mesmo e como canta! Um talento que é só dela. Além disso, é cheia de compaixão pela vida, equilibra e conhece tão bem seu pai e sua mãe. Obrigada por ser quem você é, por me ensinar tanto também, e bora comemorar com muita alegria e amor”, finalizou a artista.

No início deste ano, Cauã impressionou ao compartilhar uma foto nas redes sociais com Sofia. A altura da menina chamou atenção dos internautas, que comentaram que ela estava quase do tamanho do pai.