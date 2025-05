Gretchen confirma que vai ter que pagar multa por desistir do Power Couple

Gretchendecidiu abandonar o reality Power Couple Brasil 7, da Record, ao lado do marido, Esdras de Souza, e agora terá que arcar com uma multa contratual. Em entrevista ao portal Hugo Gloss, a cantora admitiu que o valor da penalidade não é pequeno, mas reforçou que já tinha consciência dessa possibilidade antes mesmo de aceitar o convite para o programa. “A multa existe, não é baixa, mas eu estava ciente disso quando entrei”, revelou. Apesar das consequências, ela afirmou estar tranquila com a escolha.

A saída aconteceu na madrugada de sexta-feira (23), um dia após a eliminação de Francine e Júnior, casal com quem Gretchen mantinha afinidade no jogo. Segundo ela, a decisão de sair foi discutida em particular com Esdras ainda na noite anterior, e estava diretamente ligada ao resultado da D.R. “Se vocês pegarem a conversa de dentro do quarto, nós conversamos exatamente isso, que tudo dependeria de quem voltaria”, contou. A permanência de Caroline e Radamés, com quem Gretchen não tinha boa relação, influenciou diretamente na escolha do casal de deixar a competição.

A cantora foi clara ao afirmar que seu estilo de vida atual não se alinha mais com a dinâmica exigida pelo reality. Ela rejeitou a ideia de se envolver em confrontos e polêmicas para agradar o público. “O público quer confusão, agressão, embate, palavras baixas e uma Gretchen que eu não sou mais, uma Gretchen que não existe mais na minha vida”, desabafou. Para ela, manter sua integridade e bem-estar era mais importante do que seguir adiante em um ambiente que poderia levá-la a situações extremas.

Mesmo tendo acumulado mais uma desistência em sua trajetória nos realities — ela também abandonou A Fazenda 5 em 2012 —, Gretchen não descartou futuras participações em programas do gênero. Ela pondera, no entanto, que sua saúde mental sempre virá em primeiro lugar. “Não pensava em desistir, mas sempre com aquela consciência de cuidar da minha saúde mental em primeiro lugar e a do meu marido”, afirmou. A cantora deixou claro que sua saída foi estratégica e não motivada apenas por questões de popularidade no jogo.

Por fim, apesar do episódio, Gretchen manteve a porta aberta para futuras oportunidades na televisão. Quando questionada sobre voltar a um reality show, ela respondeu com cautela: “A gente nunca pode dizer nunca. Eu não sei, talvez eu volte a participar. É uma pergunta que só quando eu for convidada eu vou saber responder”.