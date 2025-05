Gretchen e Esdras revelam motivo da desistência do Power Couple: “Desconfortáveis”

Na madrugada desta sexta-feira (23/5), Gretchen e Esdras surpreenderam ao anunciar a desistência do Power Couple. Apesar de já terem demonstrado incômodo com algumas situações, a saída repentina despertou curiosidade entre o público e os participantes. Em nota enviada com exclusividade ao portal LeoDias, a equipe do casal explicou os motivos e revelou que eles já se preparam para retomar a vida em Portugal.

Segundo o comunicado, Gretchen e Esdras já vinham demonstrando insatisfação desde a segunda semana do programa. Ao completarem 25 dias de confinamento, decidiram deixar o reality: “A saída foi anunciada aos participantes por um aviso no telão, pegando a todos de surpresa”, disseram. A equipe do casal afirmou que a decisão está relacionada a situações desconfortáveis vividas dentro da casa.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Esdras de Souza e Gretchen – Foto: Reprodução/PlayPlus Gretchen no Power Couple 7 Reprodução: Record / Playplus Participantes descobrem a desistência de Gretchen e Esdras Foto/Record Participantes descobrem a desistência de Gretchen e Esdras Foto/Record Participantes descobrem a desistência de Gretchen e Esdras Foto/Record Reprodução Power Couple Voltar

Próximo

Embora a equipe tenha preferido não entrar em detalhes ou citar nomes, apontou o incômodo como motivo: “Quem acompanha Gretchen sabe de sua autenticidade e que ela não compactua com situações desconfortáveis”. Ainda segundo o comunicado, o casal agora se prepara para voltar de onde partiram: “Agora, Gretchen e Esdras retomam sua rotina de compromissos e, em breve, retornam a Portugal”.

Leia a nota na íntegra:

“Na madrugada de sexta-feira, 23 de maio de 2025, Gretchen e seu marido, Esdras de Souza, decidiram deixar o reality Power Couple Brasil 7, da Record. A saída foi anunciada aos participantes por um aviso no telão, pegando a todos de surpresa. O casal, que era uma das apostas do público, já demonstrava insatisfação desde a segunda semana do programa. Quem acompanha Gretchen sabe de sua autenticidade e que ela não compactua com situações desconfortáveis. Agora, Gretchen e Esdras retomam sua rotina de compromissos e, em breve, retornam a Portugal, onde vivem.”

Repercussão dentro e fora do reality:

Por outro lado, Gretchen e Esdras, que deixaram o programa após uma conversa a dois, tomaram a decisão logo após um acontecimento impactante no reality. Carol e Radamés, com quem o casal já vivia desavenças dentro da casa, haviam acabado de retornar de mais uma DR, quando a cantora e o saxofonista saíram “de fininho”, deixando espectadores e colegas com a pulga atrás da orelha.

Dentro do programa, participantes apontaram que esse teria sido o estopim para a desistência dos dois e até lembraram que a cantora teria afirmado que preferia desistir antes de maiores desavenças. Nas redes sociais, a situação também gerou especulações. No entanto, a equipe dos famosos não confirmou se esse foi, de fato, o episódio desconfortável que motivou a saída do casal.