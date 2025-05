Gretchen faz revelação chocante em vídeo após desistir do Power Couple

Gretchen abriu o jogo sobre a desistência do reality show Power Couple neste domingo (25/5). A cantora gravou um vídeo e afirmou que ficou perto de ter uma grave crise de ansiedade por conta das chateações no programa.

“Nunca tive problema com crises de ansiedade, nunca tomei remédios e nunca precisei de nenhuma ajuda psicológica. Mas estava desenvolvendo crises no programa”, iniciou. Em seguida, Gretchen contou que precisou esconder o problema de Esdras de Souza.

“Eu não podia explicar para o meu marido que eu estava passando mal, porque ele já tem problema de ansiedade. Vocês vão poder puxar lá no programa, que minhas mãos começaram a entortar, os dedos começaram a travar e eu estava à beira de ter um AVC.”

Gretchen ressaltou que, com 66 anos, quer viver uma vida próspera e que preferiu não estar em um ambiente que pudesse lhe causar problemas graves de saúde, que poderiam causar “sequelas eternas”.

“Eu não disse para a produção, não disse para o meu marido, não disse para as pessoas da casa e não disse para vocês, mas estou contando agora. Procurem um dos vídeos em que eu estou fazendo comida, vou pegar a panela e largo porque meus dedos travaram. Eu estava na frente de uma câmera. Não podia comprometer o jogo do meu marido, o jogo dos outros participantes, por conta da tensão que eu estava vivendo”, contou.

Por fim, ela celebrou por ter desistido do Power Couple. “O que importa é a minha vida aqui fora. O jogo que acontece lá dentro é apenas jogo. A vida verdadeira é aqui. E daqui a três meses eu ia sair e sabe-se lá o que teria acontecido comigo psicologicamente. Eu não queria correr esse risco porque quero chegar numa idade mais velha ainda do que eu estou, com saúde”, completou.