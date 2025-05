gretchen-revela-valor-da-multa-por-desistir-do-“power-couple-7”

Após desistirem do “Power Couple 7”, Gretchen e Esdras se preparam para voltar a vida em Portugal, mas ainda não vão poder esquecer por completo da atração da Record. Segundo disse a rainha da Conga ao colunista Chico Barney, o casal deverá pagar uma multa de cerca de R$ 180 mil a emissora após desistirem da participação no reality.

“Com certeza [vou ter que pagar]. Meu advogado está em contato com o jurídico da Record para fazer o ressarcimento. É o valor do cachê e mais a indenização. Disso de R$ 180 mil para mais”, revelou Gretchen. Conforme explicado em nota exclusiva ao portal LeoDias, o casal decidiu deixar o programa após estarem “desconfortáveis” com situações que ocorreram logo no início no reality.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Gretchen bate-boca com casal no Power Couple Brasil 7 – Reprodução: Record / PlayPlus Gretchen e Esdras Reprodução: Record Gretchen e Esdras Foto/Divulgação Participantes descobrem a desistência de Gretchen e Esdras Foto/Record Participantes descobrem a desistência de Gretchen e Esdras Foto/Record Reprodução Power Couple Gretchen no Power Couple 7 Reprodução: Record / Playplus Esdras de Souza e Gretchen – Foto: Reprodução/PlayPlus Gretchen bate-boca com casal no Power Couple Brasil 7 Reprodução: Record / PlayPlus Gretchen no Power Couple Reprodução Record Voltar

“O casal, que era uma das apostas do público, já demonstrava insatisfação desde a segunda semana do programa. Quem acompanha Gretchen sabe de sua autenticidade e que ela não compactua com situações desconfortáveis. Agora, Gretchen e Esdras retomam sua rotina de compromissos e, em breve, retornam a Portugal, onde vivem”, comunicou a equipe da cantora à reportagem.

A decisão de deixar o “Power Couple” ocorreu após uma conversa a dois entre Gretchen e Esdras, após a quarta discussão com outros casais da casa. “Nós desistimos pelo resultado da DR. Não é de agora. Estávamos pensando em desistir desde o embate com a Talira. Em primeiro lugar, está a saúde mental do meu marido e a minha”, declarou Gretchen.

Após a desistência, Gretchen acumula duas saídas voluntárias de reality shows, ambos da Record. Na “Fazenda 5”, em 2012, a cantora também decidiu deixar o rancho após receber um presente da família, que interpretou como um sinal de que algo estava errado com seu filho Gabriel, que havia se mudado para os Estados Unidos.