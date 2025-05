Grupo de 20 assaltantes faz arrastão em condomínio na Zona Oeste de São Paulo

Um grupo armado invadiu um prédio residencial na Vila Sônia, região do Morumbi, Zona Oeste de São Paulo, na madrugada de quarta-feira (29/5), e realizou um arrastão em pelo menos três apartamentos. Segundo a Polícia Civil, cerca de 20 assaltantes entraram no condomínio por volta das 5h20.

Parte da quadrilha cortou os fios da cerca elétrica nos fundos do prédio e pulou o muro. Depois, renderam dois funcionários e abriram o portão da garagem para o restante do grupo. Os criminosos acessaram os elevadores pela garagem e renderam os moradores quando eles entraram no local. As vítimas eram obrigadas a voltar para seus apartamentos.

O mesmo prédio já havia sido alvo de uma ação semelhante em 22 de julho de 2009. Nos dois episódios, os bandidos usaram o mesmo modo de operação: entraram pulando o muro, dominaram funcionários e moradores na garagem, e depois renderam e ameaçaram as vítimas dentro dos apartamentos.

Desta vez, nem mesmo uma moradora idosa e cadeirante foi poupada. Outra vítima chegou a ser agredida com três tapas no rosto. Segundo relatos colhidos pela Polícia Civil, o bando permaneceu no condomínio por cerca de três horas. Até o momento, ninguém foi preso.

As câmeras de segurança registraram a ação criminosa. As primeiras vítimas foram um funcionário de 53 anos e seu filho, de 22, que foram dominados ainda na portaria. O grupo se dividiu: uma parte ficou na garagem rendendo quem chegava, enquanto outra seguia para os apartamentos.

Os assaltantes levaram dois relógios Rolex avaliados em R$ 290 mil de um empresário de 48 anos, outro relógio de R$ 10 mil, uma pedra de diamante no valor de R$ 50 mil, uma coleção de pulseiras avaliada em R$ 40 mil e mais US$ 500. As informações são do portal UOL.

Todas as vítimas foram levadas para a garagem, onde permaneceram sentadas no chão frio. Os assaltantes usavam fones de ouvido e, em sua maioria, tênis da mesma marca e cor. Durante a ação, um dos criminosos fez uma ligação para um comparsa, que foi chamado de “irmão Guilherme”.

Antes de fugir, os bandidos ameaçaram novamente as vítimas, ordenando que todos permanecessem sentados na garagem e só se levantassem 20 minutos após a saída do grupo. Todos obedeceram. Após esse período, um dos funcionários conseguiu acionar a Polícia Militar.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) e também é investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil.