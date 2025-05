Grupo peruano quer abrir fábrica no Acre e tornar o estado rota estratégica de exportação

O governo do Acre recebeu nesta terça-feira (27) a visita do Grupo Kala, empresa peruana que avalia a instalação de uma unidade industrial em Rio Branco. O plano prevê a fabricação de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a ampliação dos serviços de transporte e logística entre o Acre, o Peru e outras regiões do Brasil.

Com sede em Arequipa e 38 anos de atuação no comércio exterior, o Grupo Kala já opera em cidades acreanas como Brasileia e Assis Brasil, além de atender à Indústria Dom Porquito. Segundo o diretor da empresa, Fernando Farfán, a proposta é expandir os negócios e fortalecer a integração com o Norte do Brasil.

“Nos interessa bastante desenvolver e incorporarmos um pouco mais ao norte do Brasil e poder atender a outros departamentos como a Amazonas e Rondônia”, ressaltou.

Durante o encontro, a comitiva peruana foi recebida por representantes da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), da Agência de Negócios do Acre (Anac), da Associação da Zona de Processamento de Exportação (Azpe) e pelo empresário Alejandro Salinas.

A diretora da Anac, Jaurícia Ferreira, explicou que o grupo está interessado em se instalar na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Rio Branco e destacou a importância do investimento. “Mais uma ação de atração de investimentos, em que a nossa presidente Waleska Bezerra tem trabalhado bastante e de que estamos começando a colher frutos”, disse.

A programação da visita inclui um dia extra para conhecer a estrutura da ZPE e definir detalhes para a implantação da fábrica. Além da instalação da unidade, o projeto busca fortalecer o corredor logístico Acre-Peru.

O secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, destacou o potencial estratégico da rota, que pode reduzir o tempo de transporte de mercadorias, como grãos, entre a Amazônia e os portos peruanos.

“Ficou o desafio de a empresa trazer uma proposta, subsidiando estudos que vão fortalecer essa integração e oferecer uma nova opção para o empreendedor brasileiro exportar pelo Acre”, explicou.

O Grupo Kala também pretende explorar a proximidade com o Porto de Matarani, no Peru, considerado um ponto estratégico para escoamento de produtos, inclusive com ligação com o futuro porto de Chancay.