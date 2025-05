Guará vive expansão e se firma como polo de moradia e investimento

O Guará tem se consolidado como uma das regiões mais atrativas para morar e investir no Distrito Federal. Nos últimos anos, especialmente no Guará II, houve uma combinação de valorização imobiliária, crescimento populacional e melhorias na infraestrutura urbana, fatores que chamam a atenção tanto de famílias quanto de investidores.

Segundo a pesquisa mais recente do Índice de Velocidade de Vendas (IVV), elaborada pelo Sinduscon-DF, o Distrito Federal registrou em janeiro de 2025 um crescimento de 6,3% nas vendas de imóveis em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já em dezembro de 2024, a taxa de vendas de imóveis foi de 6,4%, superando os 5,4% registrados no mesmo período de 2023.

O cenário positivo é impulsionado, entre outros fatores, pela redução da alíquota do ITBI (Imposto Sobre a Transmissão de Bens e Imóveis), que passou de 3% para 2% para imóveis usados e de 3% para 1% para imóveis novos, facilitando o acesso à casa própria.

Além da valorização imobiliária, outro ponto de destaque é o aumento da população. De acordo com a PDAD-A (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios Ampliada) de 2025, do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, o Guará possui hoje 143.248 moradores, com uma projeção de alcançar 157.776 habitantes até 2030.

Esse crescimento de 10% reforça a importância de investimentos em mobilidade, educação, saúde e lazer.

Mudanças no conceito de lar impulsionam o mercado

Outro fator que movimenta o mercado imobiliário no Guará é a mudança no conceito de moradia que vai além das quatro paredes de uma residência.

As pessoas estão cada vez mais valorizando aspectos como qualidade de vida, sustentabilidade e bem-estar nas escolhas habitacionais.

Desde os anos 80, cada nova década trouxe consigo diferentes estilos de vida e demandas. Nos dias atuais, o protagonismo dos pets e a integração do home office são elementos que passaram a pesar significativamente na escolha de imóveis.

As famílias modernas buscam lares que ofereçam flexibilidade, espaços abertos, bem divididos, amplas áreas de lazer, uma forte integração tecnológica, boa localização — características que transformam completamente o significado de “um lugar para chamar de seu”.

O empresário Paulo Cézar de Moura, morador do Guará há mais de 40 anos, é testemunha dessa transformação.

“Aqui sempre teve uma estrutura boa, com escola, posto de saúde, comércio forte. Mas, de uns anos pra cá, melhorou ainda mais e continua crescendo. Não é só lugar para morar, é lugar para investir no futuro”, afirma.

Recentemente, Paulo investiu no Auster Brasal, empreendimento localizado no Guará II, como presente de casamento para a filha.

Com unidades de 3 e 4 quartos, a partir de 97 m², coberturas lineares de 4 quartos de 269 m² e apartamentos Garden, o Auster combina localização estratégica, projeto de alto padrão e mais de 5 mil m² de áreas ao ar livre voltadas para o bem-estar e lazer.

“A escolha foi fácil. A localização é excelente, a Brasal Incorporações é uma empresa de confiança, e quando visitei o decorado vi que era o que eu buscava: qualidade e sofisticação”, explica.

Guará: uma região em expansão

A localização do Guará, próxima ao Plano Piloto e com fácil acesso às principais vias da capital, é um dos grandes atrativos. Além disso, a infraestrutura local não para de crescer, com investimentos em saúde, educação, comércio e mobilidade, o que eleva a qualidade de vida do local.

O Auster combina localização estratégica com projeto de alto padrão

Especialistas do setor imobiliário apontam que a tendência é de uma valorização ainda maior.

Segundo João Carlos de Siqueira Lopes, vice-presidente da Indústria Imobiliária no Sinduscon-DF, os dados consolidados do ano revelam um cenário de crescimento sustentável e equilíbrio de mercado, reafirmando a resiliência e o dinamismo da indústria da construção civil e do mercado imobiliário.

Ele acrescenta que esse crescimento consistente reflete a confiança dos consumidores e a saúde geral do mercado, responsáveis por garantir também maior otimismo dos empresários para 2025.

Com a demanda aquecida e novos empreendimentos chegando, o Guará se firma como uma das regiões mais promissoras do DF, tanto para quem busca um novo lar quanto para quem deseja investir em um mercado em ascensão.

O Auster possui mais de 5 mil m² de áreas ao ar livre voltadas para o bem-estar e lazer

A gestora da obra do Auster Brasal, Gabriella Queiroz, reforça esse panorama otimista.

Para ela, o Guará mantém um ritmo constante de crescimento e atratividade. “A construção civil no Guará tem se mantido positiva, contando com vários lançamentos de prédios residenciais de alto padrão. Ao longo dos anos, o Guará tem abrigado famílias que são apaixonadas pela sua localização. A construção do Auster impactou de forma positiva, se tornando uma referência de qualidade e beleza arquitetônica das três torres!”

Com uma combinação harmoniosa entre modernidade e tranquilidade, o Guará se firma como uma escolha inteligente tanto para quem busca um lugar para estabelecer-se quanto para empreendedores atentos às oportunidades de um mercado em ascensão.

Para conhecer mais sobre os diferenciais do empreendimento Auster Brasal, que será entregue ainda este ano, clique aqui.