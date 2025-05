Guarulhos repinta ônibus com cores do partido de prefeito bolsonarista

A Prefeitura de Guarulhos decidiu padronizar o layout de todos os ônibus da cidade com as cores do Partido Liberal (PL), sigla do prefeito, Lucas Sanches. A medida foi publicada em uma portaria no Diário Oficial, em 28 de março, e assinada pelo secretário municipal de Transportes, João Araújo, aliado político de Sanches.

O texto elimina a divisão anterior por área de concessão, que incluía veículos pintados em verde, azul e amarelo, e a substitui por um layout unificado em azul celeste e amarelo canário, além do símbolo da cidade (Imagem em destaque) – design que é semelhante à identidade visual do PL, e difere das cores da predominantes na bandeira do município: azul-marinho, vermelho e branco (Ver Abaixo).

Segundo a prefeitura guarulhense, a mudança foi feita porque o “transporte coletivo possuía seis layouts diferentes, o que confundia os usuários”. Guarulhos já recebeu micro-ônibus com o novo design e as concessionárias têm até 25 de dezembro deste ano para adaptar os veículos existentes ao modelo.

Além da mudança de cores, a portaria exige que os ônibus sejam equipados com sistema wi-fi e tomadas USB e USB-C. A prefeitura informa que o custo da adequação do layout e das melhorias eletrônicas “é de inteira responsabilidade das concessionárias, sem repasse orçamentário ou revisão da planilha de custos do sistema”.

Quem é o prefeito de Guarulhos

Lucas Sanches foi eleito prefeito de Guarulhos aos 28 anos com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele é ex-integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) e fez uma campanha semelhante a do então candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB). Assim como Marçal, Sanches se dizia o “único de direita” entre os candidatos, e durante um debate, gesticulou para câmeras fazendo um sinal com o número de seu partido.