Guerra comercial: Moody’s mantém perspectiva negativa para a China

A Moody’s, uma das três principais agências de classificação de risco do mundo, manteve nesta segunda-feira (26/5) a perspectiva negativa para a China, segunda maior economia do mundo.

Entre os critérios avaliados pelas agências de risco para aumentar ou diminuir a nota de crédito de um país, estão indicadores macroeconômicos, como taxa de juros, inflação, câmbio e o Produto Interno Bruto (PIB). Também são considerados o ambiente político, o grau de estabilidade institucional e as projeções para a economia.

De acordo com a Moody’s, a escalada da guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer efeitos negativos “duradouros” sobre o perfil de crédito chinês.

Leia também

Quando uma agência de classificação coloca uma empresa ou um país em observação negativa, isso indica que foram observadas uma ou mais circunstâncias que podem levá-la a rebaixar a nota de crédito da empresa ou do país em um futuro próximo.

O que diz a China

Após a decisão da agência de risco, o Ministério das Finanças da China disse que Pequim recebeu de forma positiva a manutenção da classificação atual do país.

Segundo as autoridades locais, trata-se de um “reflexo positivo das perspectivas positivas da economia chinesa”. O ministério também afirmou que as políticas adotadas pelo gigante asiático contribuirão com “o desenvolvimento econômico” da China.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse que o país avalia novas ferramentas de incentivo à economia, diante de uma nova realidade econômica e comercial global, que estaria “sob forte impacto”.

“A fragmentação das cadeias industriais e de oferta se aprofundou e as barreiras comerciais aumentaram, o que causou um grande impacto no desenvolvimento econômico de todos os países”, disse Li, segundo a agência oficial de notícias Xinhua.