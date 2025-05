“Guerreiras do K-pop” consegue juntar TWICE e estrelas dos doramas em animação sobrenatural

Se você é fã de “Demon Slayer” e “Três Espiãs Demais”, se identifica com o universo dos mangás, animes e não deixa por nada os grupos sul-coreanos de lado, este momento é seu. É isso mesmo que você leu! O trailer de “Guerreiras do K-pop já está disponível”, trazendo elementos sobrenaturais e muita música para te prender do início ao fim. A animação conta com Jeongyeon, Jihyo e Chaeyoung, integrantes do TWICE, participando da trilha sonora da mais nova produção da Netflix. Em parceria com a Sony Pictures Animation, o mesmo estúdio de “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso”, o filme chega na plataforma de streaming com essa aposta sonora e de muita ação, trazendo cantoras como protagonistas que recebem a missão de caçar demônios.

Com estreia global marcada para 20 de junho, a trama acompanha três ícones do pop coreano: Rumi, Mira e Zoey, que, além de arrasarem nos palcos, desempenham uma função secreta e crucial: eliminar entidades demoníacas. Enquanto lotam arenas em vários países, elas enfrentam forças de outro mundo para defender seus fãs de seres malignos. O maior duelo surge quando uma boyband, que se passam por mocinhos, se revela como uma ameaça assustadora, deixando a máscara da vilania cair e se mostrando ainda mais perigosos do que elas pensam.

As superpoderosas ganharam as vozes de Arden Cho (Hierarquia), May Hong e Ji-young Yoo (Until Dawn: Noite de Terror), formando o grupo feminino Huntrx. Saja Boys é o nome fictício do conjunto de monstros que fingem ser humanos e também fazem apresentações como intérpretes. Ahn Hyo-seop (Pretendente Surpresa e O Tempo Traz Você pra Mim) é Jinu, que comanda o conjunto rival, composto exclusivamente por meninos.

Para completar o elenco renomado, temos Lee Byung-hun (Round 6), Yunjin Kim (La Casa de Papel: Coreia), Joel Kim Booster (Fire Island), Daniel Dae Kim (LOST), Ken Jeong (Se Beber, Não Case! e Podres de Ricos) e Liza Koshy (Transformers: O Despertar das Feras). Os discípulos do gênero K-pop inclusive notaram inspirações em BTS, EXO, Blackpink, Red Velvet e outros. Resta saber se a saga das heroínas, com uma pitada de “Winx”, vai agradar quando for ao ar.