Gustavo Mioto anuncia data de faixa gravada com Ana Castela antes do término

O cantor Gustavo Mioto, de 28 anos, anunciou nesta sexta-feira (30/5), a data de lançamento da faixa “Sobre princesa”, canção gravada em parceria com a ex, Ana Castela, de 21 anos, enquanto ainda estavam juntos.

A música será lançada no dia 5 de junho, e faz parte do novo DVD do artista, intitulado “Atemporal”. Durante a gravação, os dois protagonizaram um beijão após a performance.

“Nós já nos encontramos e não somos inimigos, mas também não somos um casal. Não conversamos, mas não existe nada de ruim entre a gente”, diz um trecho da música escrita por Mioto em homenagem a boiadeira.

O ex-casal terminou pela terceira e última vez, em dezembro do ano passado, após cerca de 2 anos de namoro. Na época, em entrevista ao portal LeoDias, o sertanejo revelou que está integralmente dedicado a sua carreira, focado no projeto do DVD e no pontapé inicial para a carreira internacional.