Hailey Bieber lucra US$ 1 bilhão com venda de marca de beleza para a e.l.f.

A modelo e empresária Hailey Bieber selou a venda de sua marca, Rhode, para a gigante do ramo da beleza e.l.f. Beauty. O valor da transação impressiona: US$ 1 bilhão, cerca de mais de R$ 5 bilhões, consolidando a jovem empreendedora como uma das mais bem-sucedidas figuras da nova geração de fundadoras de marcas de beleza.

A Rhode rapidamente ascendeu ao olimpo das grifes desejadas, com sua proposta minimalista, focada em fórmulas eficazes e design sóbrio. A marca conquistou um público fiel alcançando a expressiva cifra de US$ 212 milhões em vendas acumuladas até março de 2025 — um feito notável para uma etiqueta com menos de três anos de existência.

Segundo informações da FactSet, o acordo de aquisição prevê US$ 600 milhões em pagamento à vista, outros US$ 200 milhões em ações da E.F.L Beauty e um montante adicional, condicionado ao desempenho futuro da marca, que pode elevar a cifra total para o emblemático patamar de US$ 1 bilhão. Não obstante a venda, Hailey Bieber permanecerá no comando criativo da Rhode, ocupando o posto de diretora criativa e chefe de inovação.