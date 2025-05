Hailey Bieber vende a Rhode, sua marca de beleza, por US$ 1 bilhão

Apenas um mês após a notícia de que a modelo e empresária Hailey Bieber estaria buscando compradores para a Rhode, sua marca de beleza, a norte-americana Elf Beauty anunciou a aquisição da empresa pelo valor de US$ 1 bilhão. Bieber fundou a marca em 2022 e alcançou números significativos no mercado local, sem nem mesmo investir em vendas presenciais.

Vem saber mais!

O anúncio da transação bilionária da Elf Beauty foi realizado nesta quarta-feira (28/5), e também revelou que Hailey Bieber segue como diretora criativa da Rhode. Em menos de três anos de existência, a marca registrou US$ 212 milhões em vendas líquidas, até março de 2025.

O valor milionário se refere a vendas quase que exclusivas da plataforma on-line, mas a etiqueta anunciou, recentemente, que planeja lançar seus produtos nas lojas da Sephora em toda a América do Norte e no Reino Unido antes do fim do ano.

Hailey Bieber fez maquiagem ser moda

Ao longo dos últimos anos, a Rhode impactou mais do que os números de mercado. Em 2024, a marca alcançou o imaginário popular graças ao impacto visual de uma grande estratégia que uniu a marca ao mundo da moda, ao transformar seu produto em um acessório fashion. As capinhas de smartphone lançadas pela marca viralizaram entre os consumidores e inspiraram cópias e novas interpretações desse casamento entre beleza e moda.

Assim como os lip tints, as paletas de sombras e os blushes da Rhode não pertencem exclusivamente ao rosto. As estratégias extremamente bem pensadas criam e vendem tonalidades e designs de embalagens cuidadosamente escolhidas para complementar não apenas diferentes tons de pele, mas também estilos, somando especialmente à moda minimalista tão propagada por personalidades como a própria Bieber.