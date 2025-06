Hamas apresenta resposta à proposta de cessar-fogo dos EUA

O Hamas apresentou uma resposta sobre a proposta de acordo de cessar-fogo com Israel, na Faixa de Gaza. O acordo foi proposto pelo governo dos Estados Unidos. A decisão foi divulgada pelo grupo neste sábado (31/5).

Trégua anterior

Em janeiro deste ano, Israel e Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo após mediação do Catar, EUA e Egito.

A expectativa era de que o plano de paz fosse implementado em três fases. Na primeira delas, ocorreram trocas de reféns sequestrados pelo Hamas por prisioneiros palestinos.

A segunda fase do cessar-fogo seria negociada a partir de março. O que não aconteceu após o governo de Israel não cumprir o que havia sido acordado, e exigir uma extensão da primeira etapa, assim como a libertação de todos os reféns que ainda estão em Gaza.

Com isso, Israel intensificou os ataques contra a Faixa de Gaza.

O grupo terrorista disse em um comunicado que, segundo o acordo, libertará 10 reféns vivos e 18 corpos em troca da libertação de vários prisioneiros palestinos por Israel.

A proposta atualizada inclui uma exigência pelo fim da guerra, que anteriormente era uma linha vermelha para Israel, e prevê que a libertação dos israelenses mantidos em cativeiro em Gaza seja distribuída ao longo da trégua de 60 dias, em vez de em dois lotes no primeiro e no sétimo dia, como a oferta dos EUA sugeriu. A informação é do jornal The Guardian.