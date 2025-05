HBO Max leva novas séries para evento de entretenimento

A HBO Max, plataforma de streaming da Warner Bros. Discovery, vai marcar presença na edição 2025 do Rio2C, maior evento voltado para o mercado de entretenimento e criatividade da América Latina.

Especialmente para a ocasião, está prevista a apresentação de toda sua estratégia de conteúdo para o Brasil.

Intitulado “HBO Max: Histórias que geram impacto”, na quinta-feira, 29 de junho, no Global Stage, às 11h30, o painel contará com a presença de talentos de diversas produções.

A atriz Grazi Massafera, por exemplo, revelará detalhes sobre “Dona Beja”, que estreia em 2026. Expectativa, claro, sobre a exibição das primeiras imagens da novela.

Representando “Ângela Diniz: O Crime da Praia dos Ossos”, estarão presentes Marjorie Estiano, Emílio Dantas e o diretor Andrucha Waddington.

“A presença da Max no Rio2C é um compromisso com a inovação, a colaboração e o fortalecimento da comunidade criativa. Este evento reúne grandes talentos do mercado, ideias transformadoras e oportunidades estratégicas que impulsionam o setor. Participar ativamente, seja em painéis, rodadas de negócio ou rodas de conversa, significa estar na vanguarda das discussões que moldam o futuro da indústria”, declara Mônica Pimentel, vice-presidente de Conteúdo e head de Talentos da WBD Brasil.

Uma curiosidade: Marjorie Estiano estava na mira da Globo para ser a grande vilã da novela “Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” – mas, quem ficou com o papel foi Grazi.

As duas estarão lado a lado nesse evento.