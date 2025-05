Hipopótamo assusta visitantes de zoológico com “ataque” inesperado

Zhu Mei , uma hipopótamo de um zoológico na China , virou atração viral após soltar um forte pum na direção de dezenas de turistas no último fim de semana. O episódio ocorreu durante a observação do animal e gerou reações inesperadas dos presentes, que foram surpreendidos por ” ataque ” de seis segundos.

O vídeo viralizou nas redes sociais, em que mostrou o momento em que o hipopótamo vira o corpo e libera o pum diante do público. Um visitante ainda tentou alertar a multidão, mas não houve tempo para escapar do “ataque”.

A gravação registra o susto e o desconforto da plateia, que corre rapidamente ao ser atingida pelo forte odor. Segundo relatos, a cena causou risadas, espanto e até náuseas entre os visitantes, que não esperavam por tamanha “interação” com o animal.

Zoológico instala placa de alerta no local

Após o incidente, funcionários do zoológico instalaram uma placa de aviso ao lado do cercado: “ Cuidado: pode disparar sem aviso prévio ”. Apesar da repercussão, a direção do parque não publicou nenhuma nota oficial de desculpas.

Especialistas lembram que, embora sejam animais simpáticos à primeira vista, os hipopótamos podem ser imprevisíveis e perigosos. Além da força física, o comportamento pode incluir atitudes agressivas e agora, aparentemente, flatulência em massa .

Veja o vídeo: