Histórico! Hugo Calderano vence chinês e está na final do Mundial de Tênis de Mesa

É Brasil na final! Hugo Calderano fez, mais uma vez, história no Campeonato Mundial de Tênis de Mesa neste sábado (24/5) ao vencer o chinês Liang Jingkun, quinto colocado do ranking mundial, na semifinal e se garantir na decisão do torneio em Doha, no Catar. É a primeira vez que um nã0-europeu e não-asiático chega a final.

Em um jogo emocionante, o brasileiro derrotou o chinês por 4 sets a 3. Na final, o adversário será outro chinês: Wang Chuqin, atual vice-líder do ranking mundial. No retrospecto geral, Calderano, terceiro do ranking, está em desvantagem com duas vitórias e quatro derrotas contra o rival.

No entanto, o confronto mais recente entre os dois foi justamente o momento (até então) de maior glória do brasileiro na modalidade: a semifinal da última etapa da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, vencida por Hugo Calderano.

Caso se consagre campeão, Hugo Calderano irá quebrar uma hegemonia de chineses, que conquistam todos os mundiais desde 2005. Wang Chuqin, rival do brasileiro, é o atual vice-campeão mundial.

