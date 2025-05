Homem ameaça detonar explosivos no Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília

Na tarde desta quinta-feira (22/5), um homem se dirigiu até o Ministério do Desenvolvimento Social com artefatos explosivos. O suspeito explodiu um dos artefatos que carregava e, até o momento de publicação desta matéria, segue no local ameaçando ativar as outras bombas.

A Polícia Militar (PM) foi rapidamente mobilizada para o lugar, onde o homem está acompanhado de uma mulher e duas crianças pequenas. De acordo com os oficiais, a esperança é de retirar todos da Esplanada em segurança e apreender o suspeito para iniciar as investigações.

A PM chegou ao local por volta das 16h, minutos antes do primeiro explosivo ser acionado. Logo depois, às 16h20, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) também chegou no ministério para tentar conversar com o suspeito para encontrar acordo de rendição e encerrar a situação de maneira pacífica.

Além de estar acompanhado das crianças, o homem tem posse de um pacote suspeito, levantando o alerta de potencial ameaça a todos presentes no local. Com uma das crianças no colo, o senhor se recusa a sair da Esplanada e ameaça acionar um novo explosivo.

Nas redes socias, internautas e políticos lamentam a situação e reforçam a necessidade de uma segurança mais efetiva nos prédios sede do poder público em Brasília. “Espero e torço que não haja vítimas da explosão, e que a polícia exerça sua função de preservação da paz, e de vidas, com lisura e profissionalismo”, destaca a deputada Erika Hilton (PSol-SP).

