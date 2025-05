Homem armado e em surto psicótico se entrega no DF após Bope atuar

Um homem armado e em surto psicótico foi atendido pelos bombeiros, neste domingo (25/5), em frente ao Conselho de Administração de Defesa Econômica em Brasília (Cade), na Asa Norte. Os militares foram acionados para uma ocorrência de surto, no Cade, e, chegando ao local, encontraram um homem de 39 anos armado e agressivo.

Imediatamente, a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do DF acionou a Polícia Militar, que isolou a área e retirou populares das proximidades do local.

Após negociações pela equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), o homem se entregou. Ele foi desarmado e imobilizado pela PM.

A equipe de Emergência Médica do CBMDF fez regulação e transportou o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Paranoá. Uma viatura da PM fez a escolta durante o deslocamento.