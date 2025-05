Homem ataca ex com tesoura e corta cabelo dela: “Ficar bonita pra ele”

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (29/5) após atacar a ex com uma tesoura em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal.

A vítima relatou à Polícia Civil goiana que o criminoso foi até o trabalho dela e começou a bater na cabeça dela com a tesoura, provocando cortes aparentes (foto abaixo).

Um pouco antes de conseguir fugir das agressões para pedir socorro, a mulher foi agarrada pelo ex, que cortou os cabelos dela (foto em destaque). Em seguida, ele disse: “Agora você vai ficar bonita pra ele”.

Veja o momento da prisão: