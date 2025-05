Homem ateia fogo no próprio corpo em estação de metrô no centro de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (30), um homem provocou um grave incidente ao atear fogo em seu próprio corpo na estação São Bento do metrô, localizada na região central de São Paulo. O ato causou grande comoção e pânico entre passageiros que estavam na estação e dentro dos trens no momento do ocorrido.

Seguranças do metrô agiram rapidamente, utilizando extintores para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse. Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros chegaram para prestar os primeiros socorros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o transporte do homem para uma unidade de saúde, onde ele deu entrada consciente.

Segundo a administração do metrô, ninguém mais se feriu e a estrutura da estação não sofreu danos. As operações das linhas de metrô seguiram normalmente, sem interrupções. Ainda não há informações oficiais sobre as causas ou motivação do ato.

O incidente gerou preocupação entre os usuários e reacendeu debates sobre saúde mental e a necessidade de apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade emocional.

Veja o vídeo: