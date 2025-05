Homem carboniza esposa e filha de 10 meses pra não pagar pensão e confessa crime; veja vídeo

Um crime brutal, que revoltou todo o país, foi registrado em Campo Grande (MS). Um homem de 21 anos foi preso após confessar ter matado a própria esposa, de 23 anos, e a filha do casal, uma bebê de apenas 10 meses. As duas foram assassinadas e carbonizadas em uma região de mata, onde os corpos foram encontrados na noite de segunda-feira (26).

Durante o depoimento, gravado em vídeo, o suspeito revelou, sem qualquer demonstração de arrependimento, que decidiu tirar a vida das duas porque não queria pagar pensão. Ele afirmou que estava “cansado” do relacionamento e que já “não sentia mais química” pela companheira. A frieza nas palavras e na expressão dele causou indignação até entre os policiais que acompanharam o caso.

A cena encontrada na região de mata era de extrema violência. Vestígios de vegetação queimada e sinais de fogo recente ajudaram a polícia a localizar os corpos. Investigadores trabalham para esclarecer se o crime foi planejado com antecedência e se há participação de outra pessoa, o que já está sendo apurado.

O delegado Rodolfo Daltro, da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou que as investigações continuam e que o caso é tratado como feminicídio, além do homicídio qualificado da criança. Segundo ele, há indícios que apontam para a possibilidade de o homem ter contado com ajuda no momento do crime.

A repercussão nas redes sociais foi imediata e marcada por revolta, tristeza e pedidos por justiça. Milhares de pessoas expressaram indignação com a brutalidade do caso. Comentários classificaram o autor como “monstro”, “covarde” e “indigno de ser chamado de pai”. Muitos disseram que o crime escancara o quanto a legislação brasileira ainda falha na proteção de mulheres e crianças, enquanto outros lamentaram que, agora, quem arca com os custos dele preso é a própria sociedade.

Esse é o 13º caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025, sendo o quinto apenas no mês de maio. O número crescente de casos acende um alerta sobre a escalada da violência doméstica no estado e em todo o país.

O suspeito permanece preso enquanto a polícia aprofunda as investigações. A expectativa é que, nos próximos dias, a perícia traga detalhes importantes que ajudem a esclarecer como o crime foi executado, se houve premeditação e se há outros envolvidos.

Veja o vídeo: