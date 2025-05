Homem coloca fogo no próprio corpo na estação São Bento, em SP

Funcionários do Metrô de São Paulo foram acionados, na manhã desta sexta-feira (30/5), para apagar as chamas que tomaram o corpo de um passageiro na Estação São Bento, região central de São Paulo. Imagens feitas por testemunhas mostram o homem caminhando lentamente envolto por labaredas, que alcançavam o teto da plataforma da estação.

Com extintores de incêndio, funcionários e passageiros conseguiram conter as chamas. Imagens de vídeos que circulam nas redes sociais (veja abaixo) mostram que, próximo a ele, há pequenos focos de fogo na plataforma.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada a um pronto-socorro, não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com o Metrô, ele teria ateado fogo ao próprio corpo. Nenhuma outra pessoa se feriu.

Assista:

A Secretaria Municipal da Saúde informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A vítima, do sexo masculino, recebeu atendimento no local em conjunto com o Corpo de Bombeiros, que realizou a remoção.