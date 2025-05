Homem discute com a mulher no celular e capota carreta de soja na BR-364

Uma carreta transportando soja de Mato Grosso para Porto Velho, tombou na manhã deste sábado (30), na BR-364, em Rondônia. Em entrevista para um jornal local, o motorista contou que estava ao celular com a mulher, quando ela começo a brigar com ele, e de repente perdeu o controle do veículo.

O acidente ocorreu por volta das 06h30 da manhã, na altura do quilômetro 18, entre Ji-Paraná e Ouro Preto. A esposa do condutor não estava com ele no momento.

“Minha mulher… Eu tava falando com ela no celular, aí ela tava brigando comigo pelo celular e eu perdi o controle da carreta, acelerei, ainda tentei controlar, mas não teve jeito não, informou o motorista.

Veja o vídeo de Rondônia ao Vivo: