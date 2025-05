Homem é atacado por abelhas durante pesca, pula em canal e morre

Um homem de 53 anos morreu afogado após pular em um canal para se livrar de um ataque de abelhas, nesse sábado (24), na Estrada do Peixe, zona rural do município de Russas, no Ceará. Conforme a polícia, o caso aconteceu na localidade conhecida como ‘Piscinão’, no Canal da Irrigação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência e informou que o homem, que ainda não foi identificado, estava em um grupo de amigos, quando foram atacados por abelhas. Porém, para tentar se livrar, ele teria pulado na água e acabou desaparecendo.

As primeiras buscas foram feitas por pessoas que estavam no local, onde os pertencentes da vítima foram encontrados, segundo o g1. O corpo do homem foi encontrado após cerca de uma hora de buscas subaquáticas e entregue à Polícia Militar.