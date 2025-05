Homem é deportado ao tentar incendiar Embaixada dos EUA em Tel Aviv

Um homem, de 28 anos, com cidadanias norte-americana e alemã, foi preso por tentar incendiar a Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, Israel, no início deste mês. De acordo com o governo dos EUA, o suspeito foi identificado como Joseph Neumeyer.

Ele também fez ameaças de assassinar o presidente dos EUA, Donald Trump.

Leia também

Neumeyer tentou destruir, com fogo ou explosivos, a filial da Embaixada dos Estados Unidos em Israel. Ele foi deportado pelas autoridades israelenses para os Estados Unidos nesse domingo (25/5). A prisão foi decretada após a apresentação dele ao tribunal.

Ele tentou explodir a embaixada carregando uma mochila com artefatos, mas foi detido por um guarda. Inicialmente, Neumeyer cuspiu em um guarda da embaixada enquanto tentava entrar. Ao ser detido, ele deixou a mochila no local e fugiu. Dentro da mochila, foram encontrados três dispositivos incendiários improvisados.

Nas redes sociais, Neumeyer publicou, em 19 de maio, uma convocação para incendiar a embaixada em Tel Aviv: “Junte-se a mim enquanto eu incendeio a embaixada em Tel Aviv. Morte à América, morte aos americanos e f* o Ocidente”.

“Este réu é acusado de planejar um ataque devastador contra nossa embaixada em Israel, ameaçando de morte os americanos e a vida do presidente Trump”, ressaltou a procuradora-geral, Pamela Bondi. “O Departamento não tolerará tal violência e processará este réu com todo o rigor da lei.”

De acordo com o procurador dos Estados Unidos Joseph Nocella, “Neumeyer, armado com dispositivos potencialmente letais, tentou causar caos e destruição na Embaixada dos EUA em Tel Aviv”.

“Sua prisão e processo demonstram claramente que meu gabinete e o Departamento de Justiça não tolerarão violência em nosso país ou violência contra interesses americanos no exterior”, explicou Nocella.

Caso seja condenado, Neumeyer pode pegar, no mínimo, cinco anos de prisão e, no máximo, 20 anos, além de pagar multa de até US$ 250 mil.