Homem é flagrado andando a cavalo em via movimentada de Rio Branco; veja o momento

Um homem montado em um cavalo foi flagrado na noite deste domingo (25), andando próximo ao Elevado Beth Bocalom, via movimentada da Estrada Dias Martins, em Rio Branco.

De acordo com a imagem, é possível ver os dois saindo de uma drogaria na localidade, passando pela faixa de pedestres e seguindo na rua junto de alguns veículos.

O animal chega a ficar parado alguns instantes, provavelmente com medo do intenso tráfego na via, mas com a ajuda de outro homem com um capacete na cabeça, ele consegue caminhar tranquilamente na área e seguem rumo ao Escola Estadual Armando Nogueira – CEAN.

Veja o vídeo: