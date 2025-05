Homem é flagrado furtando peças íntimas em Sena Madureira

Na madrugada de quinta-feira (23), uma câmera de segurança flagrou um homem furtando peças íntimas de uma residência no bairro Vila Militar, em Sena Madureira, interior do Acre.

As imagens mostram o suspeito caminhando tranquilamente pela rua, até se aproximar de um varal de roupas. Ele observa o local por alguns segundos, retira algumas calcinhas que estavam estendidas e as esconde no bolso antes de deixar o local sem demonstrar pressa.

O caso gerou revolta entre os moradores da região após o vídeo ser divulgado nas redes sociais. A situação foi considerada preocupante pela comunidade, que teme a reincidência de crimes semelhantes e questiona a segurança na área. A Polícia deve ser acionada para investigar o caso e identificar o responsável pelo furto.

Veja o vídeo: