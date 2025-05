Homem é flagrado prendendo cachorro em carroceria fechada de caminhonete sob forte calor em Porto Velho

Moradores do Bairro Agenor de Carvalho, em Porto Velho, ficaram revoltados após imagens que mostram um homem supostamente mantendo um cachorro de grande porte, possivelmente da raça pitbull, preso dentro da carroceria de uma caminhonete modelo S10, na tarde desta segunda-feira (26). O animal estaria sob forte calor e em condições insalubres, segundo relatos de testemunhas.

De acordo com as informações e o vídeo enviado à redação do jornal Lente Nervosa, o homem teria estacionado o veículo em frente a um açougue localizado na Avenida Amazonas, por volta do meio-dia, quando a temperatura local estava próxima dos 30ºC. Ele teria entrado em um supermercado próximo, deixando o cão preso com uma corda na carroceria da caminhonete, que estava fechada por uma tampa rígida.

O compartimento da carroceria, conforme relatos, é abafado, com pouca circulação de ar e quase sem entrada de luz, o que agrava o estresse e sofrimento do animal. As imagens ainda mostram o cachorro tentando escapar parcialmente do compartimento, mas ainda preso pela corda. O motorista teria recolocado o animal no espaço fechado com a ajuda de uma mulher que o acompanhava, antes de ambos entrarem novamente no supermercado.

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais, onde internautas expressaram indignação e pediram que as autoridades investiguem o episódio. O responsável pode responder por maus-tratos conforme prevê a legislação vigente.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a identidade do homem, as circunstâncias completas do caso ou se o animal recebeu algum tipo de assistência.

Veja o vídeo: