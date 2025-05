Homem é morto a facadas na Plataforma E da Rodoviária do Plano Piloto

Um homem morreu após ser esfaqueado diversas vezes, na Plataforma E da Rodoviária do Plano Piloto (DF). O assassinato ocorreu por volta das 12h30 deste sábado (24/5).

A vítima foi identificada como Darlan William Rocha, e o criminoso, como João Paulo Santana Portugal, 24. Os dois envolvidos viviam em situação de rua, segundo apurou a coluna Na Mira.

Testemunhas que passavam pelo terminal registraram imagens do momento em que a vítima foi atacada. A página do Instagram @recantoalerta_oficial divulgou alguns desses vídeos.

O assassino, preso após o homicídio, não se intimidou pela movimentação do horário na rodoviária e cometeu o crime na frente de diversas pessoas. Devido à grande quantidade de sangue perdido, Darlan não resistiu.

Preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o criminoso foi levado para a delegacia. Na unidade, verificou-se que o assassino tinha antecedentes criminais por ao menos 16 delitos cometidos, entre eles: tentativa de homicídio, agressão, importunação sexual e porte de arma branca.

Testemunhas relataram que o assassinato teria ocorrido porque a vítima supostamente pegou uma garrafa de cachaça do criminoso. No entanto, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ainda apura o caso.