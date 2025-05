Homem é morto com cinco tiros após desentendimento com policial civil em Rio Branco

Francisco Rui Costa, de 55 anos, foi morto com cerca de cinco tiros na manhã deste sábado (24), dentro da própria residência, na Rua Almirante Jaceguai, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco. O crime teria sido motivado por um conflito antigo com vizinhos.

O suspeito do homicídio foi identificado preliminarmente como Fábio, que seria policial civil e supostamente casado com uma delegada. De acordo com informações repassadas à polícia, ele teria atirado contra Francisco após mais um desentendimento entre eles.

Segundo Fátima, irmã da vítima, Francisco era dependente químico e enfrentava constantes brigas com os vizinhos, que tentavam tirá-lo do imóvel onde vivia. Ela afirmou que os atritos com o casal já eram antigos e vinham se agravando ao longo do tempo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito. A Polícia Militar e a Polícia Civil isolaram a área para os trabalhos da Equipe de Pronto Emprego (EPE), e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A investigação do caso ficará a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).