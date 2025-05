Homem é morto em festa de vereador. Vítima era sobrinho do político

O assassinato de um homem durante a festa de aniversário de um vereador, na cidade de Barra do Rocha, no sudoeste da Bahia, é alvo de investigação da Polícia Civil local. A vítima, identificada como João Carlos Oliveira Mendes, era sobrinho do vereador Professor Nino (MDB), foi baleada durante as comemorações, no último sábado (26/5).

O crime foi praticado por uma dupla armada que invadiu a casa do vereador do município durante comemoração de aniversário. Cerca de 20 pessoas estavam no imóvel quando um dos criminosos se dirigiu até a cozinha da residência e efetuou cinco disparos contra o sobrinho do vereador. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também

A dupla fugiu em seguida. O corpo foi removido do local pelo Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao IML de Jequié. Autoria e motivação do crime serão apurados pela Policia Civil.